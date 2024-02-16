بجودة عالية HD.. جميع القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشباب بلوزداد اليوم الجمعة على النايل سات وعرب سات

استهل العد التنازلي لبدء مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم الموافق 16 فبراير 2024، لذلك ارتفعت معدلات البحث من قبل عشاق ومحبي كرة القدم الأفريقية لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشباب بلوزداد، لذلك من خلال موقعنا نستعرض لكم القنوات الناقلة وموعد بث المباراة وجدول ترتيب كوكبة مشوار الأهلي في كأس بطولة أفريقيا، حيث اليوم يواجه فريق نادي الاهلي المصري فريق شباب بلوزداد الجزائري.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشباب بلوزداد

اليوم الجمعه الموافق 16 فبراير 2024 يتم بث مباراة بلوزداد والأهلي المصري على القنوات الناقلة ، وتعتبر أبرز القنوات الناقلة للمباريات الحصرية قناة بين سبورت، و القناة الجزائرية الرياضية، التي تقوم ببث مباريات دوري أبطال أفريقيا 2024 بجودة عالية، لذلك يبحث العديد من متابعينا الدوري عن تردد القناة الذي يتمثل في التالي:

تردد قناة bein sports 6 الناقلة لمباراة الأهلي وفريق بلوزداد على النايل سات

لمشاهدة مباراة اليوم يمكنك ضبط تردد لقناة بين سبورت 6 على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد: 11054.

معامل الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطا: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الارضية الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

لمشاهدة مباراة الاهلى و فريق بلوزداد اليوم يمكنك ضبط تردد القناة مجانا على البث الأرضي دون تشفير:

تردد القناة الجزائرية: الارضية: 11680.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

طريقة ضبط القنوات الجزائريه الأرضيه المفتوحه

يبحث الكثير عن ضبط القناة الجزائريه الأرضيه المفتوحة، وذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

من خلال ريموت التحكم قم بالدخول على الإعدادات، وبيانات القمر الصناعي.

ثم قم بتحديد اختيار اسم القناه.

ثم قم بإدراج التردد، معامل الاستقطاب، معامل التصحيح ومعدل الترميز.

ثم قم بالمدونة في خانة Biss شفرة القناه: 1100001100000000.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد فريق بلوزداد في الدوري الافريقي عام 2024

يتمثل التشكيل المتوقع لفريق الأهلي ضد فريق بلوزداد في الدوري الافريقي كما يلي: