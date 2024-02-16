اتفرج من البيت..جميع القنوات الناقله لمباراه الاهلي وشباب بلوزداد اليوم الجمعة والتشكيل المتوقع للفرقين

نقدم لكم القنوات الناقله لمباراه الاهلي وشباب بلوزداد، سوف تنطلق مساء اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة أقوى مباراة بين الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا في منافسة قوية بين الفريقين على ملعب النادي الأهلي ووسط جماهيره المتعطشة لهذا اللقاء التاريخي، وسوف يتم إذاعة هذا اللقاء على عدد من القنوات الرياضية الرائدة، وسوف توضيح تفاصيل أكثر من خلال الأسطر التالية.

القنوات الناقله لمباراه الاهلي وشباب بلوزداد

هناك العديد من القنوات الناقله لمباراه الاهلي وشباب بلوزداد، ومن القنوات التي حصلت على حق إذاعة مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري وبجودة فائقة قنوات بي ان سبورت الرياضية، كما سيتم نقل المباراة على قناة الجزائرية الأرضية بشكل مجاني، وقد تم تخصيص قناة BeiN Sport 6 لنقل أحداث مباراة اليوم المرتقبة بين الفريقين وعن تردد قناة BeiN Sport 6 فهو على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الجودة: HD.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الجودة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة

يمكنكم ضبط قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة لمتابعة أحداث مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري من خلال اتباع الخطوات التالية: