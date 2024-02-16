الأهلي يلتقي أمام شباب بلوزداد بالزي الأسود.. إليكم التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

اليوم الجمعة يتقابل فريق الأهلي مع نادي شباب بلوزداد ضمن الجولة الرابعة من دوري الأبطال، ستقام المباراة على أرض ملعب “5 جويلية”، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، يندرج الفريقان، الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري، ضمن المجموعة الرابعة لهذه المسابقة القارية، إلى جانب فرق يانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

لمحة عن المباراة.. الأهلي بالزي الأسود

تم الاعتماد على أن يخوض الأهلي المباراة بالزي البديل الأسود أمام شباب بلوزداد، يذكر أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تحقيقه 5 نقاط من فوزين وتعادل واحد في الجولات الثلاث الأولى، حيث فاز الأهلي في الجولة الأولى 3-1 على ميدياما الغاني في القاهرة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز في تنزانيا بنتيجة 1-1، وانتهت مباراة الجولة الثالثة بتعادل سلبي بدون أهداف أمام شباب بلوزداد في القاهرة.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام شباب بلوزداد

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني بيتسو موسيماني على الموهبة الواعدة مصطفى شوبير في حراسة مرمى الفريق خلال مواجهة شباب بلوزداد، نظراً لغياب الحارس الأساسي محمد الشناوي بسبب الإصابة، ويتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، أنتوني موديست.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

إليكم تردد قناة الجزائرية الأرضية بآخر تحديث لعام 2024 والذي سيتم من خلالها نقل مباراة الأهلي أما شباب بلوزداد.