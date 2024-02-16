“جهز محفظتك واجري عشان هتقبض”.. المالية تعلن موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024 + قيمة الزيادة الجديدة .. هي دي الاخبار الحلوى..!!

اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سلسلة من الإجراءات الجديدة في إطار حزمة الحماية الاجتماعية وقد تم تضمين زيادة نسبة المعاشات كجزء من هذه الإجراءات حيث بلغت الزيادة نسبتها 15٪ من قيمة المعاش الأساسية تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع فئات المواطنين ورفع مستوى المعيشة بشكل شامل وفعال حيث بلغت الزيادة نسبتها 15٪ من قيمة المعاش الأساسية تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع فئات المواطنين ورفع مستوى المعيشة بشكل شامل وفعال.

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تم الإفصاح عن القرارات الحديثه التي أصدرها رئيس الجمهورية المصرية يوم الأربعاء والتي تتضمن زيادة في المعاشات لعام 2024 يتم حساب قيمة المعاش عن طريق إضافة الزيادة الجديدة بنسبة 15٪ إلى القيمة الشهرية للمعاش ثم يتم إضافة القيمة الأصلية للمعاش إلى الناتج من المقرر تنفيذ هذه الزيادة ابتداءً من شهر مارس القادم وفقًا للتوجيهات الصادرة.

جدول زيادة المعاشات

هذا وتستفيد نحو من 11.5 مليون فرد من الإعانات شهرياً وفيما يلي جدول يوضح الزيادة في قيمة الإعانات:

الشريحة الأولى تم رفع القيمة من 1300 جنيه إلى 1495 جنيه.

الشريحة الثانية تم رفع القيمة من 1500 جنيه إلى 1725 جنيه.

الشريحة الثالثة تم رفع القيمة من 1600 جنيه إلى 1840 جنيه.

الشريحة الرابعة تم رفع القيمة من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة تم رفع القيمة من 2300 جنيه إلى 2645 جنيه.

الشريحة السادسة تم رفع القيمة من 2600 جنيه إلى 2990 جنيه.

الشريحة السابعة تم رفع القيمة من 2900 جنيه إلى 3335 جنيه.

الشريحة الثامنة تم رفع القيمة من 3200 جنيه إلى 3680 جنيه.

الشريحة التاسعة تم رفع القيمة من 3500 جنيه إلى 4025 جنيه.

هذه الزيادات سوف تسهم في تحسين أوضاع العديد من الأسر وتعزيز الاستقرار المالي للمستفيدين.