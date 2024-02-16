بشرة سارة … رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر الرقم القومي

يبحث العديد من المواطنين عن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من التكافل والكرامة حيث انه يعمل على مساعدة المواطنين لتخطي الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والعمل على مساعدة للعيش بحياة كريمة ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر الرقم القومي.

معاش تكافل وكرامة عبر الرقم القومي

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن انه سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة في الخامس عشر من فبراير الجاري، ويتم من خلال اماكن الصرف المعلن عنها وهي أحد فروع بنك ناصر الاجتماعي، أو ماكينات atm كما يعد هذا الدعم من ضمن ما يقوم بدعم ما يكثر عن 33 مليون اسرة ويتم استمرار التقدم عليه من قبل بعض من الاسر لمحتاجة ولكنه لم يتم الحصول عليه من قبل الاشخاص الذين لديهم تامين خاص بهم.

كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2024

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن الاسماء من خلال اتباع التالي:

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

ثم يتم النقر علي خانة الاستعلام.

إدخال الرقم القومي بطريقة صحيحة.

بعدها يتم النقر علي زر البحث.

سوف يتم إظهار النتيجة أمامك.

ماهي أهم الاوراق والمستندات المطلوبة للاشتراك في تكافل وكرامة 2024

يوجد عدد من الاوراق التي لابد من تقديمها للاشتراك في المعاش ومنها: