ثبثها الآن … تردد قناة الجزائرية الرياضية لمتابعة مباراة الأهلي و بلوزداد

تعتبر من ضمن اهم القنوات الرياضية ويبحث عنها الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، وذلك لرغبتهم في مشاهدة مباراة الأهلي و شباب بلوزداد التي تقام اليوم الجمعة السادس عشر من فبراير 2024، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة الجزائرية الرياضية لمتابعة مباراة الأهلي و بلوزداد.

تردد قناة الجزائرية الرياضية لمتابعة مباراة الأهلي و بلوزداد

صرحت اداره قناه الجزائرية الرياضية انه يمكننا مشاهدة المباراة من خلال البيانات التالية:

التردد 11680

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب عمودي

تشكيل الأهلى المتوقع ضد شباب بلوزداد

حيث جاء التشكيل المتوقع في مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد والتي سيتم اقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءًا تبعًا لتوقيت القاهرة كما يلي:

حيث انه قد جاء في حراسة المرمى مصطفى شوبير

خط الدفاع ياسر إبراهيم، وكذلك محمد هاني، بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم، وأيضًا على معلول

أيضًا في خط الوسط يكون محمد مجدي أفشة، وأيضًا مروان عطية، علاوًة على إمام عاشور.

كما جاء في خط الهجوم يكون هناك محمود عبدالمنعم، وكذلك حسين الشحات، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

تتم المباراة اليوم بين فريق الأهلى من دوري أبطال أفريقيا مع شباب بلوزداد الجزائرى وتنطلق صافرة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد فى تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا كما صرحت مجموعة قنوات بين سبورت انها ستقوم بنقل المباريات دوري أبطال أفريقيا 2024 عبر قناة بين سبورت 6 – beIn Sports 6.