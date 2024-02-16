سلي أطفال …..تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024 على نايل سات

تعد قناة توم وجيري من القنوات الفضائية التي حصلت على اعلي نسبة مشاهدة من قبل الكبار والصغار حيث انها تتميز بعرض مجموعة من المسلسلات الكرتونية والأفلام التي يبحث عنها الكثير ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024 على نايل سات.

قناة توم وجيري الجديدة 2024

تمتاز القناة بعدد من المميزات والتي تتميز بها عن غيرها من القنوات ومنها:

تعرض القناة عدد من المسلسلات المضحكة والتي يفضلها الكثيرة ومنها مسلسل توم وجيري.

كما تتميز القناة بعرضها المسلسل لا يسبب الملل الكثير من المشاهدين وانها تعمل على نقل المغامرات بشكل مسلي.

تقدم قناة توم وجيري عدد من المسلسلات الكرتونية الاخرى.

تحرص على تقدم العديد من الأفلام التي يبحث عنها الأطفال.

تعرض المحتوى الخاص بها على مدار اليوم وذلك بافضل جودة واعلي صوت وصورة.

تردد قناة توم وجيري الجديدة على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر القناة من ضمن القنوات التي تتميز بعرضها لمحتوى للاطفال حيث انه يمكننا ان نستمتع بمحتوى القناة من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12149.

معدل استقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

أما الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري الجديدة في عرب سات

تعرض القناة الكثير من المسلسلات الكرتونية ومنها مسلسل توم وجيري ومسلسل سبونج بوب وغيرها وانه يمكننا من القيام بمشاهدة ومتابعة جميع الأفلام الكرتونية الشهيرة من خلال التالي: