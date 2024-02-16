مبروك للناجحين … استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 في كافة المحافظات العراقية

يمكننا ان نتعرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي في جميع المحافظات ومنها الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، صلاح الدين، والأنبار ، والقادسية، ووسط، وانه سيتم اعلانها عقب الانتهاء من عملية التصحيح ومن خلال مقالنا سنتعرف على استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 في كافة المحافظات العراقية.

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

تعد هذه المرحلة من ضمن اهم المراحل التي يمر بها الطلاب والتي تسببت في زيادة حالة القلق لدى الكثير لرغبتهم في التعرف على النتائج حيث انه يمكننا الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي من خلال ان يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم عن زر الاستعلام عن نتائج الطلاب أو الصف السادس الابتدائي.

بعدها يتم النقر على الرابط المناسب للاستعلام.

إدخال بعض المعلومات ومنها رقم الجلوس أو الرقم الوطني للطالب.

واضغط على زر استعلام.

ستعرض امامك ويمكنك طباعتها إن لزم الأمر.

نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2024

تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية انه سيتم الاعلان عنها بعد ان يتم الانتهاء من عملية تصحيح ورصد الدرجات والمراجعة حتى يتم حصول الجميع على حقوقهم فقد تم الاعتماد للنتائج لبعض من المحافظات وقد تم توفير رابط إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم يسهل من خلاله الاستعلام عن النتيجة أو يمكن عبر موقع نتائجنا الرسمي والمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية وقد قامت بالاعلان عنها بشكل الكتروني لتوفير الوقت والجهد.