ظهرت الآن … كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية 2024

تعمل الدولة على تقديم دعم لبعض من الاسر المحتاجة كما انها تعمل على مواجهة غلاء المعيشة والعيش بحياة كريمة خاصة ويتم من خلال الدخول على الموقع الرسمي المصرح عنه ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية 2024.

كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكننا الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال اتباع الخطوات الأتيه وهي:

في البداية يتم الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم تحديد الوجبة الذي تريد الاستعلام عنها.

النقر علي زر الوجبة الأخيرة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة كما موضح أمامك.

النقر علي زر الاستعلام.

سوف يتم إظهار الكشوفات بأسماء المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية.

الضغط علي زر التحميل.

ما هي اهم شروط المستحقين في الرعاية الاجتماعية 2024

يوجد بعض من شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية والتي تم التصريح عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي من بينها التالي:

يجب علي المتقدم أن يكون من الحاملين للجنسية العراقية.

كما انه ينبغي ان يكون المواطن مقيما بالأراضي العراقية وليس خارج للبلاد.

لا يتخطى عمر المتقدم عن أل 60 عام ولا يقل عن أل18 سنة بالنسبة للرجال اما السيدات الا يتخطى عمرها أل 55 عام، لا يقل عن أل 16 سنة.

من هم اكثر الفئات المستحقة لهذا الدعم

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن انه يمكننا ان نحصل على الدعم وذلك من قبل بعض من الفئات وهم: