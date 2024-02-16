عربي و دولي
“استعلم pdf”كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية 2024 عموم المحافظات
كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية 2024
يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الاخيرة عن كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية 2024، التي باتت محور اهتمام وبحث آلاف المواطنين المتقدمين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية قد أعلنت عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:
كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية 2024
وأشار وزير العمل العراقي خلال إحدى المداخلات الهاتفية على قناة العراق الفضائية أن كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية 2024، أصبحت متاحة أمام المواطنين على الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق.
- أو الدخول على منصة مظلتي.
- ثم اضغط على “برنامج الرعاية الإجتماعية”.
- بعد ذلك اضغط على الوجبة المراد الإستعلام عنها.
- حمل الكشوفات الموجودة أمامك.
- بعد ذلك ابحث عن اسم المستفيد.
- في حالة العثور على اسم المستفيد يجب التأكد من تطابق تاريخ الميلاد.
- أما في حالة عدم العثور على اسم المستفيد يجب انتظار تحميل باقي الكشوفات.
شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية
وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي:
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- ألا يكون مستفيد من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية.
- وألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام للرجال.
- كما يجب ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيدن عن 55 عام.
- وأخيراً ألا يكون المتقدم من أصحاب الأملاك والعقارات .