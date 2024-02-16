ضيوف برنامج رامز جلال … القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال في رمضان 2024

يهتم الكثير من المشاهدون الراغبين في مشاهدة برنامج المقالب لرامز بالتعرف على الضيوف في هذا البرنامج حيث انه قد اقتراب موعد شهر رمضان، ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال في رمضان 2024.

ضيوف برنامج رامز جلال

تم التصريح عن بعض من الأسماء الذين قاموا بالمشاركة في برنامج رامز قفل اللعبة 2024 ومنهم:

محمود العسيلي.

حنان مطاوع.

غادة ابراهيم.

احمد عبد القادر.

نور الدين.

عمرو يوسف.

امام عاشور.

رضا عبد العال.

القنوات الناقلة لبرنامج المقالب رامز جلال

يمكننا ان نشاهد البرنامج كل عام وذلك على قنوات ام بي سي والتي تنفرد بعرضها للبرنامج بعد الافطار مباشرًا حيث انه يمكننا ان نتعرف على تردد قناة mbc مصر على النايل سات من خلال التالي:

تردد القناة: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

خطوات استقبال تردد قناة mbc الجديدة

يمكننا من القيام بضبط هذه القناة وتنزلها على التلفاز الخاص بهم، من خلال التالي:

أحضر الريموت الخاص بالجهاز.

التوجه إلي قائمة “الإعدادات.

ثم يتم القيام بادخال كافة البيانات الخاصة بالتردد.

ثم أضغط على التثبيت اليدوي.

وأضغط علي زر تنزيل.

مميزات قناة mbc مصر 2024