“مش هتصدق جايب مين” أبرز ضحايا برنامج رامز جلال 2024

سعى عدد كبير من المشاهدين التعرف على أبرز ضحايا برنامج رامز جلال 2024، والذي يعد من أشهر البرامج الرمضانية على مدار السنوات الأخيرة، لما فيه من تشويق وإثارة يجعل المشاهد حريص على متابعة الحلقات يومياً، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تفاصيل برنامج رامز جلال وأبرز ضحاياه في موسم 2024…..

برنامج رامز جلال 2024

حيث يعد برنامج رامز جلال من أكثر البرامج التي تنال على أعلى نسب مشاهدة خلال السنوات الماضية، واستطاع الفنان المتميز”رامز جلال ” أن يجذب أنظار الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي، لما فيه من روح المتعة والفكاهة والترفيه.

وعلى الرغم من الإنتقادات التي تنال برنامج رامز جلال في كل عام، إلا أنه لا يلتفت إلى هذه الأحاديث الجانبية ويسعى ويجتهم أكثر وأكثر كي يقدم محتوى جديد في كل عام، وفكرة البرنامج هي أن يتمكن رامز من جذب ضحيته سواء لإقامة لقاء تليفزيوني أو افتتاح مطعم ليبدأ حواره مع الضيف بالإستعانة بإحدى المذيعات الشهيرات ثم يظهر رامز لينفذ خطته ويفاجئ الضيف بالمقلب القوي .

أبرز ضحايا برنامج رامز جلال 2024

ويبحث عدد كبير من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة عن ضيوف رامز جلال في برنامجه الذي من المقرر أن يذاع على قناة mbc مصر خلال شهر رمضان المبارك، ويبسعى رامز أن يستضيف عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام ، ومن أبرز ضحايا رامز جلال 2024….