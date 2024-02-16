أفلام طوال اليوم.. اضبط تردد قناة ميكس وان mix one 2024 على النايل سات

لكل محبي الأفلام الأجنبية سواء كانت قديمة أو جديدة في الوطن العربية إليكم تردد قناة ميكس وان Mix One التي تبث على القمر الصناعي النايل سات ليصل إلى الكثير من المشاهدين في الوطن العربي، لنتعرف سويًا على تردد القناة بالتفصيل وكيفية ضبط التردد على جهاز الريسيفر لتستمتعوا بالمشاهدة طوال اليوم.

تردد قناة ميكس وان على النايل سات

من المعروف أن قناة ميكس وان واحدة من القنوات المصرية المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية بكل أنواعها سواء كانت أكشن أو رعب أو كوميدي وغيرها من الأفلام التي يفضلها المشاهدين العرب وترضي كل الأذواق، أما عن تردد قناة ميكس وان على النايل سات فهو كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11938.

معامل تصحيح الخطأ: 4\5

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

مميزات هذه القناة

تتميز هذه القناة بعدة أشياء ما يجعلها من أول اختيارات المشاهد محب الأفلام الأجنبية، وذلك كالتالي:

هذه القناة مجانية تعرض محتواها على مدار اليوم بدون أي رسوم أو اشتراك.

تتميز كذلك بجودة الصورة والصوت التي تجذب المشاهدين.

تعرض محتواها على مدار اليوم دون توقف.

تحتوي على فواصل إعلانية غير مملة.

طريقة ضبط تردد القناة على الريسيفر