مغامرات القط والفأر.. استقبل الان قناة توم وجيري الجديد 2024 وعيش اللحظة مع الأعداء

تعتبر قناة توم وجيري من أهم القنوات الفضائية التي برزت في الفترة الأخيرة، حيث إنها تقوم بعرض العديد من الأفلام الكرتونية وتقديم الأغاني والأناشيد على مدار الساعة، إضافة إلى أن العديد من الأباء والأمهات يبحثون عن التردد الجديد للقناة من أجل القيام بتنزيلها على جهاز الرسيفر، وحتى يستمتع بها الأطفال من مختلف الأعمار، لهذا سنوضح لكم التردد الجديد للقناة.

تردد قناة توم وجيري 2024 النايل سات

تتمثل أهم البيانات الخاصة بالتردد الجديد لقناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

بينما التردد فهو 1355.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل الاستقطاب هو أفقي.

استقبل قناة توم وجيري أطفال 2024 العرب سات

ويمكن معرفة التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا لما نص على الأتي:-

القمر الصناعي للقناة هو العرب سات.

في حين أن التردد الجديد للقناة يكون 11354.

معامل الاستقطاب فهو عمودي.

إضافة إلى أن معامل الترميز يكون 27500.

خطوات استقبال قناة توم وجيري اطفال على العرب سات والنايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة توم وجيري أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، كما يلي:-