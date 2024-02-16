أخيرااااا.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعه 7 عبر منصة مظلتي

نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية في كافة البلاد، تتزايد معدلات البحث من قبل أفراد الشعب العراقي خاصة أصحاب الدخل المحدود والفقراء والمحتاجين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، حيث إن برنامج الرعاية الاجتماعية يهدف إلى تقديم الدعم المادي لكافة الأسر المحتاجة عن طريق صرف راتب شهري كل شهر بصفة مستمرة، ولكن بشروط تم تحديدها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لذلك نوضح لكم خلال السطور التالية رابط الإعلان عن الأسماء، وما هي الشروط التي حددتها الوزارة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يحرص برنامج الرعاية الاجتماعية بالشؤون الاجتماعية العراقية على إنهاء كافة إجراءات البحث والفحص عن الطلبات المتقدمة للإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر الرابط الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي يمكن الدخول علي الرابط من هنا، أو من خلال الموقع الرسمي “منصة مظلتي“.

ما هي شروط برنامج الرعاية الاجتماعية 2024؟

من أجل الحصول والاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق يجب أن يتوافر لدى المتقدم عدة بنود تتضمن التالي:

يجب أن يتوافر لدى المتقدم بطاقة شخصية سارية، مستندات تثبت محل إقامة المتقدم، وأوراق خاصة بالمرتب الغير منتظمه، وشهادات كمبيوتر لكافة أفراد الأسرة.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بصفة مستمرة.

الا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم استحقاقية دخل برنامج الرعاية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم من النساء عن 16 عاماً ولا تزيد عن 55 عاماً.

يجب ألا يقل عمر المتقدم من الرجال عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

يجب أن يمتلك المتقدم أربعة أفراد فأكثر.

يجب ألا يمتلك المتقدم ممتلكات عقارية قيمة الثمن.

موعد صرف الوجبة الأخيرة بالرعاية الإجتماعية 2024

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أنها تقوم بإنهاء إجراءات الفحص والبحث عن كافة طلبات المتقدمين للاستعداد خلال الساعات الماضية برفع أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 بالعراق عبر المنصة الرسمية الإلكترونية، وسيتم صرف الدفعة الرابعة والاخيرة خلال شهر فبراير الجاري ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من مليونين و 150 الف عائلة عراقية بصورة تدريجيا على مدار الشهر.