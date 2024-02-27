“نزليها وخلي أطفالك يفرحوا” تردد قناة طيور بيبي 2024 على نايل سات وعرب سات.. استقبليها الان

تردد قناة طيور بيبي، أصبحت قناة طيور بيبي تتصدر محركات البحث، كما أصبح الكثير من الأمهات يبحثون عن هذه القناة بشكل مستمر، وذلك لأنه بإمكانها تقديم المتعة والتسلية للأطفال، من خلال تقديم الأغاني البسيطة والأناشيد التي يفضلون مشاهدتها، كما أنها تقدم طرق كثيرة لغرس الأخلاق والقيم داخل الطفل الصغير، ومن خلال مقالنا سوف نستعرض لكم تردد هذه القناة لجذب الأطفال.

تردد قناة طيور بيبي 2024 على نايل سات وعرب سات

أنشئت القناة في عام 2012 في الأردن، والتي تمتد إلى خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة أيضًا، أصبح لهذه القناة مجموعة كبيرة من المتابعين بسبب ما تقدمه من محتويات مناسبة للأطفال الصغار، والتي كان لها دور في تربية الأطفال تربية سليمة، وإليكم في النقاط التالية تردد القناة لتتمكنوا من تنزيلها بكل سهولة عبر التلفاز:

تردد قناة طيور بيبي نايل سات

تردد القناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور بيبي عرب سات

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات ضبط تردد قناة طيور بيبي

يسهل الحصول على قناة طيور بيبي على التلفاز، ما عليكم إلا تنفيذ الخطوات الآتية: