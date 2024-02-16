“مشاهدة مميزة” تردد قناة إم بي سي mbc مصر على نايل سات وعرب سات وطريقة ضبطها على جهاز الإستقبال

تردد قناة mbc الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، والتي تعتبر واحدة من أشهر وأبرز القنوات العربية، وتعرض محتوى متميز عن طريق عدة قنوات جعلتها تتصدر قائمة أفضل القنوات العربية لعام 2024، وتطورت القناة منذ نشأتها، وهي من القنوات المجانية والتي لا تحتاج إلي إشتراك لمشاهدتها، واستطاعت أن تجذب جميع أفراد الأسرة في جميع البلدان العربية في وقت قصير، وتم تحديث تردد mbc لتوفير أفضل جودة للمشاهد، ونستعرض لكم في الفقرات التالية التردد الجديد لقناة إم بي سي وطريقة ضبطها على جهاز الإستقبال.

تردد قناة إم بي سي mbc مصر على نايل سات وعرب سات

تمكنت مجموعة قنوات ام بي سي في الحصول على أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربية في وقت قصير لجودة المحتوى وتميزه، والذي يتم عرضه على مدار الساعة، ومع قرب شهر رمضان 2024، يهتم الملايين في الوطن العربي بمعرفة تردد قناة تردد قناة إم بي سي mbc مصر والتي تعرض مجموعة رائعة من المسلسلات والبرامج الحصرية، وخاصة برنامج المقالب الأشهر في العالم العربي، والذي يقدمه النجم رامز جلال.

تردد قناة إم بي سي مصر الجديد 2024 نايل سات

يمكنكم الآن إستقبال تردد mbc مصر الجديد على القمر الصناعي نايل سات والإستمتاع بأفضل قناة عربية وبجودة عالية على التردد التالي:

التردد هو 11470.

الإستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

الجودة : HD

التردد الثاني لقناة ام بي سي مصر علي النايل سات

التردد هو 11270.

الإستقطاب هو عمودي.

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

الجودة : HD

تردد قناة ام بي سي مصر على عرب سات

للمشاهدين الأعزاء الذين يستخدمون القمر الصناعي عرب سات يمكنكم الآن ضبط التردد الجديد للقناة وهو:

التردد: 11559.

الإستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة ام بي سي مصر