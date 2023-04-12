بعد بث حلقته الأولى على الـ”ستار تي في” في تركيا، احتل المسلسل التركي “الطائر الرفراف” مكانة مهمة في قوائم البحث، وشهد إقبالًا جماهيريًا رغم التعليقات والانتقادات المشابهة، كما ظهر تفاعلاً شديدًا حول شجاعة قصة المسلسل، حقق المسلسل الفريد “طائر الرفراف” (Yalı Çapkını) عدداً كبيراً من المشاهدات منذ بدء عرضه في هذا الموسم، وتوقف عرضه بعد الكارثة التي حدثت جراء زلزال تركيا وسوريا في السادس من فبراير، نقدم لكم اليوم موعد مسلسل طائر الرفراف الحلقة 27 مترجم والقنوات الناقلة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

مسلسل طائر الرفراف

يتميز مسلسل “طائر الرفراف” بالفرادة حيث يعد واحدًا من القليل من الأعمال التي حصلت على تصنيفات ممتازة هذا الموسم، ولا يبدو أن يمكن التغلب على هذه التقييمات.

يعود مسلسل طائر الرفراف Yalı Çapkını بعد توقف لأسبوعين تقريباً، ويستأنف لقاءه مع جمهوره وأتباعه.

قصة مسلسل الطائر الرفراف YalıÇapkın

يحكي مسلسل الطائر الرفراف عن شاب يدعى فريت ينتمي إلى أسرة ثرية، حيث تعاني جدته الكبرى التي تدعى هاليس من سلوك فريت غير المسؤول والمزعج الذي يثير غضب عائلتها بشكل دائم.

تقرر جدته أن تزوجه من فتاة من عائلة قريبة منهم، على الرغم من أنه لا يرغب في الزواج. ومع ذلك، لا يستطيع رفض أي قرار يُصدر من جده بالتالي، تبدأ الأحداث المثيرة في مسلسل الطائر المهاجر.

شارك مهمت باريش غونغر في كتابة مسلسل تركي يحمل عنوان Gülseren Budayıcıoğlu، وتم إخراجه من قبل بوركو ألبتكين. وقد تم إنتاجه من شركة OGM Pictures.

موعد مسلسل طائر الرفراف الحلقة 27 مترجم والقنوات الناقلة

سيتم البث المترجم للحلقة 27 من مسلسل “طائر الرفراف” في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية يوم الجمعة.

يتم بث الحلقة 27 من المسلسل طائر الرفراف مترجمة على قناة Star TV التركية.