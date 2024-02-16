موعد الصرف … ما هو موعد صرف الدعم السكني 1445 دفعة شهر فبراير

يعد من ضمن احد صور الدعم في المملكة والتي يتم توفيرها في وزارة الإسكان وانها تقدم للكثير من الاسر الأشد احتياجًا ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هو موعد صرف الدعم السكني 1445 دفعة شهر فبراير.

ما هو موعد صرف الدعم السكني 1445 دفعة شهر فبراير

صرحت وزارة الإسكان عن انه سيتم إيداع الدعم السكني لكل المستحقين ويتم ذلك في يوم 24 من كل شهر، وانه سيتم صرفها خلال يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير 2024 ولم يتم اختلاف الميعاد الا اذا صادف اليوم اجازة او عطلة رسمية.

ما هي اهم معايير وشروط الحصول على دعم برنامج سكني

قامت وزارة الإسكان بوضع الشروط للحصول على الدعم السكني، والتي يتم من بينها:

أن يكون الشخص المتقدم حامل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون عمره 25 عامًا أو يزيد.

الإقامة الكاملة والدائمة في السعودية.

ألا يكون لديه سكن على الأقل لمدة 5 سنوات قبل ان يتم التقدم.

يجب عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات باهظة الثمن.

ينبغي ان يتم توافر كافة توافر كافة الشروط في المتقدم.

كيفية التقديم على الدعم عبر منصة سكني

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن الدعم ويتم من خلال هذه الخطوات .