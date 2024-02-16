“وقت التسلية والمتعة”.. استقبل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 ومتع طفلك بأجمل الأفلام الكرتونية

قناة توم وجيري هي واحدة من القنوات الفضائية الرائدة التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية المحببة للأطفال؛ تعتبر هذه القناة مصدرًا رئيسيًا للترفيه للعائلات والأطفال على حد سواء، حيث تقدم تشكيلة واسعة من المسلسلات والأفلام الكرتونية التي تحظى بشعبية كبيرة، ويسعى الآباء والأمهات إلى إسعاد أطفالهم من خلال مشاهدة البرامج المحببة لهم على هذه القناة.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات وعرب سات

وتتوفر قناة توم وجيري حاليًا على الأقمار الصناعية المختلفة، بما في ذلك نايل سات وعرب سات، مما يجعلها متاحة ومنتشرة بين الجماهير بسهولة؛ ومن الملاحظ أن تنزيل تردد القناة يتم بسهولة على معظم أجهزة الرسيفر، مما يسهل على المشاهدين الاستمتاع بالمحتوى المتنوع الذي تقدمه قناة توم وجيري.

تتميز قناة توم وجيري بتقديم محتوى مسلٍّ وممتع للأطفال، مما يدفع الأهل بشكل كبير للبحث عن ترددها الجديد عبر محركات البحث، وفيما يلي التفاصيل:

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

طريقة تنزيل قناة توم وجيري