“الآن حصريا”.. مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 27 وتردد القنوات الناقلة للمسلسل.. نزلها الآن وأتفرج براحتك

مسلسل وبينا ميعاد من المسلسلات التي حصلت على نسبة مشاهدة عالية، وحققت نجاح كبير خاصة من محبي وعشاق الدراما المصرية، ويبحث الكثير من المتابعين على مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 27 على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وتسجل منصة watch it أعلى مشاهدة في مصر والعالم العربي، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 27 وما هي القنوات الناقلة للمسلسل.

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 27

يعرض المسلسل المصري وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 27 يوميا بداية من يوم السبت إلى يوم الأربعاء على منصة watch عبر شاشة دي إم سي في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و10 بتوقيت أبو ظبي ويتم إعادة المسلسل في اليوم التالي على قناة dmc في الساعة 1 صباحا، والإعادة الثانية في 12.5 ظهرا، وكانت الحلقة السابقة تضم الكثير من الأحداث، حيث تم القبض على رمزي مع والد ميدو لكنه قام بالتواصل مع حسن للمساعدة وبلغ ميدو الشرطة بكل ما حدث، وفي النهاية أعلن أن رمزي بريء والكثير من الأحداث الأخرى.

القنوات الناقلة لمسلسل وبينا ميعاد الحلقة 27

يمكنكم متابعة مسلسل وبينا ميعاد من خلال شاشة قنوات دي إم سي ودي إم سي دراما على القمر الصناعي نايل سات، ومعلومات تنزيل القنوات كما يلي:

تردد قناة دي إم سي دراما على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة دي إم سي على القمر الصناعي نايل سات