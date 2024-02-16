السجاير رفعت تاني.. “الشرقية للدخان” تعلن رفع أسعار السجائر والمعسل الجديدة

أعلنت شركة الشرقية للدخان، عن رفع أسعار السجائر والمعسل في المحال التجارية اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر فبراير 2024، فضلاً عن أن الزيادة بلغت نحو 3 جنيهات للسجائر الكليوباترا بأنواعها، لتُسجل نحو 30 جنيهًا لعبوة الـ 20 سيجارة، في حين أنها تعد نسبة طفيفة مقارنة بزيادة التي شهدتها أسعار مدخلات الإنتاج وكذلك المواد الخام المستخدمة في تصنيع السجائر.

تطبيق زيادة أسعار السجائر غدًا السبت

وأكدت شركة “إيسترن كومباني”، أن الزيادة الجديدة الخاصة بالسجائر والمعسل يتم العمل على تطبيقها بداية من غدًا السبت الموافق 17 من شهر فبراير 2024، مع العلم أن هذه الأسعار تشمل جميع المحال التجارية على مستوى الجمهورية، مشددة على عدم التلاعب في الأسعار الجديدة وبيعها للمستهلك بالسعر الرسمي، في إطار تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين والمستهلكين.

أسعار السجائر الجديدة في الدولة

حددت شركة “إيسترن كومباني”، الأسعار الجديدة في جميع المحال التجارية وفقًا لما يلي:-

وصل سعر سجائر كليوباترا بوكس من عبوة الـ 10 سجائر إلى 22 جنيهًا.

في حين بلغ سعر سجائر كيلوباترا بجميع أنواعها إلى 30 جنيهًا من عبوة الـ 20 سيجارة.

على أن وصل سعر سجائر مونديال إلى 30 جنيهًا.

إضافة إلى أن سعر سجائر وفايسروي بلغ نحو 50 جنيهًا.

ويُرجى العلم أنه في حالة التلاعب بأسعار السجائر الجديدة سيتم توقيع أقصى العقوبات على المتسببن في ذلك.