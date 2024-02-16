استمتاع بمحتوى ترفيهي … تردد قناة ماجد الجديد على الأقمار الصناعية 2024

تعد قناة ماجد من ضمن القنوات التي تعرض الكثير من البرامج التعليمية والترفيهية وقد نجحت قناة ماجد في اكتساب شعبية كبيرة والتي يسهل بث علي الأقمار الصناعية المختلفة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ماجد الجديد على الأقمار الصناعية 2024 .

تردد قناة ماجد الجديد على الأقمار الصناعية 2024

يمكننا ان نقوم بمشاهدة محتوى خاص بالصغار على مدار اليوم ويتم من خلال استقبالها على كافة الاقمار وهي:

تردد ماجد للأطفال على نايل سات 2024

حيث انه يمكننا استقبال محتواها على نايل سات من خلال تلك البيانات:

التردد: 11411.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: آلي.

تردد ماجد للأطفال على عرب سات 2024

كما انه يمكننا ان نقوم باستقبالها على العرب سات من خلال البيانات التالية.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

كيفية استقبال تردد القناة على التلفزيون

يسهل علينا ان نقوم بتحميلها من خلال الخطوات التالية وهي:

الضغط على زر القائمة الموجود على جهاز التحكم.

ثم اختر خيار التثبيت الهوائي .

إدخال المعلومات التي تخص تردد قناة ماجد للأطفال.

بعد إدخال المعلومات، انتقل إلى خيار البحث أو (بحث يدوي).

اضغط على زر التأكيد.

بدء عملية البحث عن القنوات باستخدام التردد الجديد.

ستظهر قناة ماجد للأطفال في قائمة القنوات على جهاز التلفزيون الخاص بك.

تعد من القنوات المفضلة لدى الكبار والصغار والتي تعرض محتواها على مدار اليوم ويتم قيام ادارة القناة بتحديث ترددها واستقبالها بافضل صورة وصوت ويتم باعلي جودة حتى لا تسبب اي مشاكل.