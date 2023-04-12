PDF.. تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة 9 العراق من خلال موقع وزارة العمل molsa.gov.iq

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق امكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلكترونيًا عبر رابط منصة مظلتي. لذلك نشارككم من خلال موقعنا؛ الخطوات الواجب اتباعها للاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، والشروط الواجب توافرها للحصول على هذا الدعم وفقًا لما نشرته الجهات المسؤولة في وزارة العمل العراقية عبر موقعها الرسمي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تحرص الحكومة العراقية على تقديم الدعم المستمر إلى جميع المواطنين بالعراق، وذلك بهدف مساعدة الفئات من محدودي الدخل على أن يعيشوا حياة كريمة، ويتمكنوا من الحصول على احتياجاتهم الأساسية. كما أتاحت الحكومة إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 إلكترونيًا عبر منصة مظلتي؛ وذلك من خلال اتباع مجموعة الخطوات التالية:

الدّخول على رابط منصة مظلتي من خلال هذا الرابط.

القّيام بتسجيل جميع البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

النّقر على تسجيل الدخول.

الضّغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

عليك تحديد الوجبة المطلوب الاستعلام عنها وهي الوجبة التاسعة.

الضّغط على ايقونة استعلام.

الانتظار لثواني معدودة حتى تظهر أمامك كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ويمكن تحميل تلك الملفات بصيغة PDF للاحتفاظ بها على جوالك أو جهاز الحاسب الآلي الخاص بك.

كما يمكنك كتابة اسم الشخص المطلوب البحث عنه حتى تتمكن من معرفة إذا كان مسجلًا في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية أم لا.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2023

يمكن الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الذي تقدمه وزارة العمل للمحتاجين بشرط استيفاء مجموعة من الشروط؛ وهي كالآتي: