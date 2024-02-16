متدوريش كتير … أسعار ياميش رمضان 2024 وأسعار مكسرات رمضان

تمتلى الكثير من الأسواق والمتاجر بسلع شهر رمضان وذلك لاستقبال موسم رمضان المبارك لعام 2024، وهناك إقبالاً كبيراً من الناس للحصول على كل ما يحتاج له خلال شهر رمضان ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار ياميش رمضان 2024 وأسعار مكسرات رمضان.

أسعار ياميش رمضان 2024

اقترب شهر رمضان المبارك ويرغب الكثير في التعرف على أسعار مستلزمات رمضان، فقد يتوقع البعض ان يتم زيادتها بواقع 25% مقارنةً بالعام السابق، حيث انه يتم تجهيز ياميش رمضان وانه يعتبر من ضمن العادات التي يتم القيام بها كل عام حيث يتكون ياميش رمضان من الكثير من المنتجات مثل التمور وقمر الدين والزبيب والتين الجاف والقراصيا، ويوجد تشكيل من المكسرات التي تستخدم لاعداد الحلويات ومنها كالفستق والبندق واللوز وجوز الهند والكاجو.

أسعار ياميش رمضان لعام 2024

الزبيب السوري يصل سعره ما بين 80 و250 جنيه.

التمور العادية سعرها من 40 جنيه إلى 150 جنيه للأنواع الفاخرة.

سعر التين المجفف تتراوح من 60 إلى 150 جنيه.

كما تصل أسعار الخوخ المجفف من 50 جنيه إلى 120 جنيه.

سعر القراصيا من 40 جنيه لسعر 120 جنيه.

لفات قمر الدين تصل ما بين 25 و30 جنيه.

كيلو المشمشية 149 جنيه.

أسعار المكسرات لرمضان 2024

تتغير اسعار المكسرات في أسواق رمضان لعام 2024 ومنها: