“بطلها أوفر”.. اسعار السجائر الجديدة 2024 “كليوباترا، ال ام، بوسطن” بعد الزيادة الاخيرة وموعد التطبيق

اسعار السجائر الجديدة 2024، الملايين من المصريين يبحثون الآن عن اسعار السجائر الجديدة 2024 بعدما تم الاعلان عنها ونشرها عبر الجرائد والمواقع الرسمية، فخلال الساعات الماضية أعلنت الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني” عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر والمعسل، واليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.

اسعار السجائر الجديدة 2024

وستقدم لكم اسرة “البديل” اسعار السجائر الجديدة 2024 خلال السطور القادمة، حيث كشفت الشرقية للدخان أن اسعار السجائر زادت 3 جنيهات للسجائر الكليوباترا بأنواعها، ليصبح سعر البيع للمستهلك 30 جنيهًا للعبوة الـ 20 سيجارة، وفيما يلي جدول زيادة اسعار السجائر 2024:

1- سعر سجائر كليوباترا بوكس (10 سجائر) 22 جنيهًا.

2- سعر سجائر كليوباترا بأنواعها المختلفة (20 سيجارة) 30 جنيهًا.

3- سعر سجائر مونديال 30 جنيهًا.

4- سعر سجائر بلمونت 30 جنيهًا.

5- سعر سجائر بوسطن بأنواعها المختلفة 30 جنيهًا.

6- سعر سجائر فايسروي 50 جنيهًا.

7- سعر سجائر بال مال 50 جنيهًا.

اسعار سجائر فيليب موريس

سعر سجائر كليوباترا بعد الزيادة الجديدة 30 جنيها بدلا من 27 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة ميريت “Merit” بأنواعها 85 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو “Marlboro” بأنواعها 79 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد “Marlboro Crafted” بأنواعها 69 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة ال أند ام “L&M” بأنواعها 59 جنيها للعبوة.

سبب زيادة اسعار السجائر 2024

قررت الشركية للدخان رفع أسعار السجائر الكليوباترا وباقي الأنواع التابعة لها، بقيمة 3 جنيهات، بعد قرارات الشركات الأجنبية برفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل إم بنسب تخطت الـ 10%، فيما قُدرت الزيادة في أسعار السجائر الشعبية، بين 10 و12 %، مع تطبيقها في المحلات بداية من السبت 17 فبراير 2024، ليكون سعر العبوة الكليوباترا 30 جنيها بدلا من 27 جنيها تسليم الشركة للتجار، وفي وقت سابق قال هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان أنه تم رفع اسعار السجائر بعد إجراء دراسة كاملة لكافة التكاليف المصروفة بشكل دوري على عمليات الإنتاج بداية من مواد الخام وصولا إلى تكاليف التشغيل والعمالة.