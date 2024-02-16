قدم قبل اي حد … منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه واهم المستندات المطلوبة

تعمل الحكومة المصرية على صرف هذه المنحة للعمالة الغير منتظمة والتي تصرف لهم شهريا للمواطنين الذين ليس لهم دخل ثابت او وظيفة يعملون بها ومن خلال مقالنا سنتعرف على منحة العمالة الغير منتظمة.

كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

قامت الحكومة المصرية بفتح باب التقديم في هذه المنحة خلال عام 2020 ويتم من خلال موقعها الإلكتروني، ويتم من خلال هذه الخطوات وهي:

يتم في البداية الدخول على بوابة وزارة القوى العاملة.

تسجيل الرقم القومي الخاص بك، وتسجيل كلمة المرور.

ثم يتم القيام بالضغط على زر تسجيل الدخول.

اختيار زر منحه العمالة الغير منتظمة.

كتابة كافة البيانات كاملة بوضوح .

ويتم التأكد من ذلك لضمان قبول الطلب.

كما انه لابد من القيام بتسجيل رقم هاتفك وتاريخ ميلادك.

تقوم بالضغط على إرسال الطلب.

ما هى اهم شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

حددت بعض من الشروط والضوابط التي لابد من تتوافر في المتقدمين ومنها:

يجب في المتقدم أن يكون حامل للجنسية المصرية.

كما انه لابد ألا يقل سنه عن 18 عاما.

يكون هناك ما يثبت أن المتقدم لا يمتلك مصدر دخل شهري.

أهم الاوراق المطلوبة للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

لابد من ان يتم توفير عدد من الاوراق حتى يتم تقديم للحصول على المنحة ومنها: