pdf كشوفات مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، معدلات بحث مرتفعة حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم الاعلان عنها حتى الآن كما لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عنها وسط توقعات بأن تعلن خلال الايام القادمة قبل حلول شهر رمضان المعظم، ليتم صرف الدعم للمواطنين محدودي الدخل والبسطاء ليتمكنوا من شراء ما يريدون، واليكم طريقة الاطلاع على كشوف المشمولين عبر منصة مظلتي فور اعتمادها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قريبا سيكشف الستار عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ويتم رفعها عبر موقع وزارة العمل العراقية وموقع منصة مظلتي من خلال رفع الكشوف عليهم، ليتم صرف الدعم المقرر لهم والذي يتحدد وفقا لعدد أفراد الأسرة، كما أن صرف الدعم يتم وفقا للشروط الموضوعة من قبل الوزارة سابقا، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك بشكل صحيح.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم بادخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح بالأماكن المخصصة لها.

الآن اضغط على ايقونة تحميل الكشوفات pdf.

الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية

الزوجات ممن لديهن حكم قضائي امام الازواج بشرط احضار شهادة الحكم.

الارامل بشرط تقديم شهادة وفاة الزوج.

ذوي الاحتياجات الخاصة واصحاب وأصحاب الاعاقة.

شروط القبول في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024