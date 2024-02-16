“فرصة هايلة لكل الشباب”.. خطوات التسجيل في تجنيد شرطة عمان 2024 + الشروط المطلوبة للتسجيل.. متاح الآن

تسعى الحكومة الجزائرية دائما على دعم المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث قررت الحكومة الجزائرية دعم الطلاب ومساندتهم في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وذلك لأنهم هم أساس المستقبل وسوف يرتقي الوطن بهم نحو مستقبل أفضل، وهذه المبادرة تعد من ضمن المبادرات التي قدمتها الحكومة الجزائرية للشباب، ولكن يجب توافر مجموعة الشروط للحصول على المنحة وسوف نعرضها لكم في هذا المقال.

خطوات التسجيل في منحة الطلاب في الجزائر 2024

يستطيع كافة الطلاب التقديم للحصول على منحة الطلاب ولكن يجب اتباع الخطوات التالية:



قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في الجزائر .

ثم بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

قم بكتابة رقم التسجيل والسنة الدراسية.

قم بكتابة اسم الطالب وكلمة المرور.

قم بالضغط على تطبيق المنح الدراسية.

قم بإرسال جميع المستندات والملفات المطلوبة.

قم بالضغط على تقديم الطلب.

الملفات المطلوبة للتقديم على منحة الطالب الجامعي

قامت الحكومة الجزائرية بتحديد مجموعة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المنحة والأوراق كما يلي: