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“هشتوف الماتش مجانا بدقة HD” القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا 2024

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا 2024

محمودمنذ ساعة واحدة
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يستعد عشاق الساحرة المستديرة إلى مشاهدة مباراة نارية الليلة بين النادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، وذلك ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في لقاء قوي ومثير يلتقي النادي الأهلي المصري، بطل إفريقيا، بمضيفه شباب بلوزداد الجزائري، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2024. وتقام المباراة على ملعب «5 يوليو» الذي يعد معقلا للفريق الجزائري، ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وتعزيز صدارته للمجموعة، بينما يأمل شباب بلوزداد في إنقاذ آماله في التأهل.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا اليوم

مباراة حاسمة تجمع بين النادي الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري، تنتظرها جماهير القلعة الحمراء بفارغ الصبر. وتشهد المباراة منافسة شرسة بين الفريقين على بطاقة التأهل للدور التالي. ويبحث عشاق كرة القدم عن تردد القنوات التي تنقل المباراة، التي تقام اليوم الجمعة 16 فبراير، وتم تحديد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، على أن تكون مساء اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و11 مساء بتوقيت أبو ظبي، وتكون في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس و7 مساء بتوقيت غرينتش، على أن تكون على ملعب «استاد 5 يوليو» بالجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الليلة في دوري أبطال أفريقيا

تنقل قناة الفجر الجزائرية مباراة الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا، ويُمكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال استخدام التردد التالي:
القمر الصناعيالترددالاستقطابمعامل التصحيحمعدل الترميز
نايل سات12034أفقي4/327500
عرب سات11034عمودي6/55000

طريقة استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

لمتابعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد على القناة الجزائرية، يجب عليك ضبط التردد الخاص بها على الريسيفر الخاص بك، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على زر Menu في الريموت كنترول.
  • اختر الأيقونة الاختيارات، ثم اختر تثبيت من القائمة التي تظهر.
  • اختر الأيقونة تثبيت يدوي.
  • أدخل التردد 11680 في الخانة المخصصة، وأدخل أيضا البيانات الأخرى التي ذكرتها سابقا، ثم اضغط على حفظ لتنزيل القناة.
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محمودمنذ ساعة واحدة
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