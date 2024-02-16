“هشتوف الماتش مجانا بدقة HD” القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا 2024

مباراة حاسمة تجمع بين النادي الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري، تنتظرها جماهير القلعة الحمراء بفارغ الصبر. وتشهد المباراة منافسة شرسة بين الفريقين على بطاقة التأهل للدور التالي. ويبحث عشاق كرة القدم عن تردد القنوات التي تنقل المباراة، التي تقام اليوم الجمعة 16 فبراير، وتم تحديد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، على أن تكون مساء اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و11 مساء بتوقيت أبو ظبي، وتكون في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس و7 مساء بتوقيت غرينتش، على أن تكون على ملعب «استاد 5 يوليو» بالجزائر.

طريقة استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد