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“هشتوف الماتش مجانا بدقة HD” القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا 2024
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا 2024
يستعد عشاق الساحرة المستديرة إلى مشاهدة مباراة نارية الليلة بين النادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، وذلك ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في لقاء قوي ومثير يلتقي النادي الأهلي المصري، بطل إفريقيا، بمضيفه شباب بلوزداد الجزائري، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2024. وتقام المباراة على ملعب «5 يوليو» الذي يعد معقلا للفريق الجزائري، ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وتعزيز صدارته للمجموعة، بينما يأمل شباب بلوزداد في إنقاذ آماله في التأهل.