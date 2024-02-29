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anem dz منحة المرأة الماكثة في البيت.. رابط التسجيل والشروط والأوراق اللازمة
anem dz منحة المرأة الماكثة في البيت
يعتبر anem dz منحة المرأة الماكثة في البيت من المنح التي تقدمها الحكومة الجزائرية للسيدات اللاتي ليس لديهن عمل، ولا يوجد من يعولهن وينفق عليهن، حتى يحصلوا على دعم مادي من الحكومة الجزائرية لمساعدتهن على عيش حياة كريمة بدون ضغوط وأعباء اقتصادية بسبب الغلاء، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة التسجيل في المنحة، والشروط المطلوبة.
رابط التسجيل في anem dz منحة المرأة الماكثة في البيت
نظرًا لحاجة الكثيرات الى الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت، قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر بالتيسير على المواطنات عبر إتاحة التسجيل بالمنحة إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي للوكالة، والخطوات المتبعة للتسجيل في غاية السهولة ويمكن إنجازها في وقت قصير ومن ثم تقديم الطلب وانتظار الرد عليه بالقبول أو الرفض، وسنستعرض لكم فيما يلي كيفية التسجيل :
- الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من بين الخدمات المتاحة اختر “منحة المرأة الماكثة في البيت”.
- ثم على المتقدمة أن تحدد الولاية التابعة لها.
- إستيفاء كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.
- إرفاق المستندات اللازمة للتسجيل.
- ثم إرسال الطلب وانتظار مراجعته.
شروط anem dz منحة المرأة الماكثة في البيت
للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت لابد أن تنطبق الشروط المطلوبة بالكامل على المتقدمة، وقد أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن هذه الشروط والتي جاءت على النحو التالي:
- أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية ومقيمة داخل الجزائر بصفة جائمة.
- ألا يقل عمرها عن 18 عامًا.
- وألا يكون لديها عمل أو مصدر دخل ثابت.
- ألا يكون لديها أي ممتلكات خاصة ذات قيمة.
الاوراق المطلوبة anem dz منحة المرأة الماكثة في البيت
عند تقديم طلب الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت ينبغي إرفاق بعض المستندات اللازمة للتسجيل، وفيما يلي الأوراق المطلوبة :
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- صورة من شهادة الميلاد.
- مستند رسمي لإثبات محل الإقامة.