anem dz منحة المرأة الماكثة في البيت.. رابط التسجيل والشروط والأوراق اللازمة

نظرًا لحاجة الكثيرات الى الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت، قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر بالتيسير على المواطنات عبر إتاحة التسجيل بالمنحة إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي للوكالة، والخطوات المتبعة للتسجيل في غاية السهولة ويمكن إنجازها في وقت قصير ومن ثم تقديم الطلب وانتظار الرد عليه بالقبول أو الرفض، وسنستعرض لكم فيما يلي كيفية التسجيل :

شروط anem dz منحة المرأة الماكثة في البيت

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت لابد أن تنطبق الشروط المطلوبة بالكامل على المتقدمة، وقد أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن هذه الشروط والتي جاءت على النحو التالي:

أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية ومقيمة داخل الجزائر بصفة جائمة.

ألا يقل عمرها عن 18 عامًا.

وألا يكون لديها عمل أو مصدر دخل ثابت.

ألا يكون لديها أي ممتلكات خاصة ذات قيمة.

الاوراق المطلوبة anem dz منحة المرأة الماكثة في البيت

عند تقديم طلب الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت ينبغي إرفاق بعض المستندات اللازمة للتسجيل، وفيما يلي الأوراق المطلوبة :