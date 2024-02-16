“كشوف bdf الطلاب” لينك نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 كل محافظات العراق

تشغل نتائج الثالث المتوسط دور أول بال الكثير من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات، حيث إن هذه المرحلة أصبحت الأكثر أهمية في الوقت الحالي، فضلاً عن أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها من أجل الإنتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بعرض النتائج، وهو المتوقع ظهورها في الأيام القليلة المقبلة، لكي يتعرف عليها الجميع.

لينك نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024

حتى تقوم بإستخراج كشوفات نتائج الطلاب والطالبات الذين انتهوا من امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول، يُرجى اتباع الخطوات الأتيه:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية.

أو الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

ومن ثم يتم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.

وعليه يتم الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج في النهاية.

وبعدها يمكن تقديم طلب اعتراض على المادة المتضرر منها بعد أن تقوم وزارة التربية العراقية بفتح باب التقديم للإعتراضات.

عرض نتائج الثالث المتوسط دور الأول

وفي سياق متصل، فإن وزارة التربية العراقية حريصة على أن يحصل كل طالب وطالبة على الدرجات التي يستحقها وفقًا لأداءه في الإمتحانات، ومن خلال تصحيح ومراجعة دقيقة لجميع أوراق الإمتحانات المقدمة والخاصة بجميع الطلاب في محافظات العراق، ليتم العمل على رفع النتائج عبر المواقع الرسمية المؤهلة للقيام بإعلان النتائج في النهاية.