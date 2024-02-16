استخراج الآن … نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 بكافة محافظات العراق

اقترب موعد اعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول حيث انها تعتبر من ضمن أهم المراحل الدراسية التي يمر الطلاب فقد تم الانتهاء من الامتحانات من اسبوعين ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 بكافة محافظات العراق.

استخراج نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 العراق

يوجد عدد من الخطوات التي يتم من خلالها استخراج كشوفات نتائج الثالث المتوسط دور أول ومنها:

التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني بالمكان المخصص.

تحديد المرحلة الدراسية وكذلك المحافظة التي يتبع لها.

الضغط على زر بحث.

سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة كما انه لابد من التاكد من البيانات المدخله.

نتيجة الصف الثالث متوسط في العراق 2024

تم الانتهاء من الامتحانات من قبل كافة الطلاب والطالبات وذلك في يوم 31 يناير 2024 والتي تعد من ضمن اهم المراحل حيث يمكننا التعرف عليها بشكل الكتروني فقد تم البدء بالفعل بعملية التصحيح والمراجعة في كافة أوراق الإمتحانات بمحافظات العراق وانه خلال فترة الانتهاء من التصحيح سيتم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا.

يترقب الطلاب انه سيتم الاعلان عنها خلال الفترة القادمة ليتمكنوا من الاطمئنان على مجهودهم فقد تم سير امتحانات الثالث المتوسط لمده عشر أيام ادي من خلال لجان مخصصة وبدون اي شكاوي وتم الامتحانات مواد اللغه العربيه واللغة الإنجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء والاحياء والاجتماعيات والاسلامية وذلك ليتمكن الجميع من التعرف على مستواهم في كل مادة وحصول كل طالب علي حقوقهم.