هتاخد شقة يا عم … ما هي شروط الحصول على شقة للمعاقين 2024

تم التصريح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بعض من القرارات التي تخص وزارة الإسكان زذلك يستفيد منها ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين فقد تم تخصيص نسبة داخل مشروعات الوحدات السكنية الجديدة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هي شروط الحصول على شقة للمعاقين.

ما هي شروط الحصول على شقة للمعاقين

حتى يتم طلب امتلاك شقه للمعاقين لابد من ان يتم توافر الشروط التالية:

ألا يمتلك الشخص المتقدم سكن خاص به.

أن يكون أحد الزوجين معاقًا.

يكون فردًا واحدًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ما هي اهم المستندات المطلوبة للحصول على شقة للمعاقين

صرحت وزارة الإسكان عن انه لابد من توافر مجموعة من الأوراق التي يتم تقديمها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها: