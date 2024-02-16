عربي و دولي
هتاخد شقة يا عم … ما هي شروط الحصول على شقة للمعاقين 2024
تم التصريح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بعض من القرارات التي تخص وزارة الإسكان زذلك يستفيد منها ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين فقد تم تخصيص نسبة داخل مشروعات الوحدات السكنية الجديدة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هي شروط الحصول على شقة للمعاقين.
ما هي شروط الحصول على شقة للمعاقين
حتى يتم طلب امتلاك شقه للمعاقين لابد من ان يتم توافر الشروط التالية:
- ألا يمتلك الشخص المتقدم سكن خاص به.
- أن يكون أحد الزوجين معاقًا.
- يكون فردًا واحدًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ما هي اهم المستندات المطلوبة للحصول على شقة للمعاقين
صرحت وزارة الإسكان عن انه لابد من توافر مجموعة من الأوراق التي يتم تقديمها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها:
- يتم تقديم إرفاق تقرير من وزارة الصحة يحدد به نوع الاعاقة.
- تقديم مستند تمريضي من قبل صندوق المرضى.
- صورة من بطاقة الرقم القومي وأن تكون سارية المفعول.
- كشف حساب ساري المفعول.
- تقديم كافة المعلومات الشخصية المطلوبة داخل استمارة حجز المسكن.
- إثبات كل من الدخل السنوي والشهري للمتقدم.
- تقديم طلب الحصول على الشقة من خلال شركات التسجيل.
- لابد من القيام بملء البيانات المطلوبة في الإقرار.
- سيتم دفع مقدم الحجز وتقديم إيصال المقدم.
- كما انه يتم قيد عائلي به حالة المواطن المتزوج.
- تقديم إثبات دخل سنوي أو شهري.
- شهادة معتمدة من جهة العمل سواء كان حكومي أو خاص.
- كما انه يتم تقديم إيصال مرافق حديث كهرباء أو غاز أو مياه.