مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمة وكاملة ديلي موشن dailymotion

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمة

قيامة عثمان من المسلسلات التاريخية التي حققت نجاح كبير داخل تركيا وفي الوطن العربي، حيث يتصدر المسلسل قوائم الأعلى مشاهدة أسبوعيًا وهذا جعله يستمر للموسم الخامس على التوالي، المسلسل يحكي قصة المؤسس عثمان الأول ابن ارطغرل والطريق الذي سلكه من أجل بناء الدولة والمعارك التي خاضها مع التتار والصليبيين والروم والقبائل الأخرى المعادية، المسلسل من بطولة النجم بوراك أوزجيفيت الذي يحظى بحب الجمهور التركي والعربي، وقد عرضت يوم الأربعاء الماضي حلقة جديدة من المسلسل، وقد شهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمة العديد من المفاجئات حيث يكتشف عثمان حيلة تاج الدين ويتأكد من ذكائه الكبير، ويصمم أكثر على إخضاعه، وسيقوم عثمان بإعدام كاراجيلاسون عقابًا له على خيانته، وسيحاول تاج الدين التدخل وسيذهب الى بني شهير لتهديد عثمان ولكنه سيقابله بكبرياءه المعتاد، وفي الحلقة ستذهب زوجة عثمان الى الحج، ويتم مهاجمة قافلتها في الطريق.