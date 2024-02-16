“اتفرج على مقالب القط والفار”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 Tom & Jerry على جميع الاقمار الصناعية ومشاهدة اجمل الكرتون

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024، الالاف من الآباء والأمهات يريدون تثبيت وتنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بهم بناءا على رغبة أطفالهم الذين يعشقون تلك القناة التي تقوم بعرض مجموعة من الكرتون واغاني الاطفال الجميلة على مدار الساعة، وبالتالي تمكنت القناة من أن تنول اعجاب الكثيرين وتصبح قناتهم المفضلة، واليكم اجدد تردد للقناة على جميع الاقمار الصناعية.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

ويمكنك بسهولة وخلال دقائق معدودة استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، ليتمتع أبنائك بمشاهدة أجمل أفلام ومسلسلات الكرتون مثل:”شركة المرعبين المحدودة، الجميلة والوحش، طرازان، كابتن ماجد،….” على مدار الساعة، علاوة على الاغاني الجميلة التي تشد انتباه الاطفال ويحبونها مثل:”امورتي الحلوة، ماما زمانها جاية، بابا جاي امتى،…”، واليكم تردد قناة توم وجيري 2024:

أولاً التردد عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد هو 12149.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

جودة القناة هي SD.

ثانياً تردد القناة على العرب سات:

التردد هو 11315.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناة هي SD.

خطوات تثبيت تردد قناة توم وجيري على الريسيفر 2024

يمكنك بسهولة تثبيت تردد قناة توم وجيري على الريسيفر 2024 في دقائق معدودة، وذلك باتباع الخطوات التالية: