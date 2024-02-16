“الماتشات ببلاش” تردد قناة مكسبي Mksaby Sport الجديد على النايل سات لمتابعة كافة المباريات

يبحث الكثير من محبي الرياضة عن تردد قناة مكسبي، فهي من أكثر القنوات اللامعة بين القنوات الرياضية، حيث توفر للمشاهدين مشاهدة ممتعة لمجموعة من البرامج الرياضية والتحليلية، وأيضا البرامج الترفيهية التي تحتوي على حوارية شيقة، والبطولات العربية و العالمية الحصرية، مثل الدوري الإنجليزي، ودوري أوروبا، والدوري المصري والإيطالي، ومن أبرز البطولات التي تنقلها بطولة كأس آسيا حيث تقوم بنقل مباريات البطولة ببث مباشر وتغطية شاملة.

تردد قناة مكسبي سبورت

تقدم قناة مكسبي محتوى رياضي غني، تعرض من خلاله أفضل البرامج الرياضية و الحوارية المميزة، تستضيف فيها أفضل المحللين الرياضيين، كما تعرض على شاشتها مختلف الألعاب الرياضية من كرة قدم، وكرة سلة، وتنس، وكرة الطائرة، وأفضل ما يميزها عن باقي القنوات أنها تقوم بنقل محتواها بأفضل صوت وصورة وبجودة عالية على مدار 24 ساعة دون انقطاع وبشكل مجاني، ولهذا يبحث عنها عشاق المستديرة الساحرة من جميع أنحاء العالم.

قناة مكسبي سبورت على النايل سات

يمكن ضبط تردد قناة مكسبي سبورت على القمر الصناعي نايل سات، ومتابعة البطولات العربية والعالمية، وأيضا مشاهدة أفضل البرامج الرياضية المتنوعة من خلال تثبيت التردد التالي:

القمر الصناعي : النايل سات.

تردد القناة : 11411

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة مكسبي سبورت 2

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة : 11595.

الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

طريقة ضبط تردد قناة مكسبي

ليتم تثبيت تردد قناة مكسبي الرياضية يجب إتباع عدة خطوات كالآتي: