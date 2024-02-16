تــوة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اقترب ظهور ملف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، التي ينتظرها العديد من المواطنين العراقيين محدودي الدخل، لاعانتهم على ظروف الحياة القاسية، وتوفير كافة احتياجاتهم الضرورية، التي تمكنهم من العيش حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها ستعلن عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية بعد الانتهاء من دراسة كافة الطلبات المقدمة، ومدى تطابقها مع الشروط المطلوبة، واختيار الفئة الأكثر استحقاقا للدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

إزداد البحث كتيراً عن موعد إعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي قد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن اقتراب موعد الاعلان عنها، وذلك بعد أن تنتهي الجهات المعنية التابعة للوزارة بمراجعة الطلبات المقدمة، وتحديد الفئات المستحقة للدعم، وأكدت وزارة العمل أنه سيتم رفع كشوفات المستفيدين على الموقع الخاص بالوزارة، أو عبر منصة مظلتي الالكترونية.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدة شروط يجب توافرها للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، هذه الشروط هي:

يجب ألا يمتلك المتقدم أي ممتلكات عالية الثمن. ويجب أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية. كما يجب أن يكون المتقدم مقيم بالعراق. عدم امتلاك المتقدم دخل شهري ثابت. يجب أن يكون سن المتقدم من الإناث ما بين 15 عام كحد أدنى، و 55 عام كحد أقصى، وللرجال ما بين 16 عام كحد أدنى، و 60 عام كحد أقصى وأخيراً، يجب التأكد من صحة المستندات المقدمة.

رابط مظلتي للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يمكن من خلاله الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة المستفيدين من الدعم، مع إتباع عدة خطوات كالآتي: