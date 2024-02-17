قبل رمضان.. تحديد موعد تطبيق الزيادة الجديدة ٢٠٢٤ للموظفين والمعاشات وفق لـ وزارة المالية

قد تقرر موعد تطبيق الزيادة الجديدة ٢٠٢٤بسبب غلاء الأسعار وصعوبة ظروف المعيشة واقتراب شهر رمضان المبارك وزيادة حاجات الافراد من مأكل ومشرب وملبس قد قررت وزارة المالية المتمثلة في الدكتور محمد معيط تطبيق زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات لمواكبة غلاء الاسعار وتسهيل ظروف المعيشة على الأفراد، وقد قرر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى من الأجور والرواتب بنسبة ٥٠٪ بدءاً من شهر مارس ٢٠٢٤ المقبل.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة ٢٠٢٤

موعد تطبيق الزيادة الجديدة 2024 وفقاً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيتم تطبيق زيادة المرتبات بداية مارس ٢٠٢٤ والمقررة لها يوم الخميس ٢١ من الشهر الجاري، كما نرصد لكم الجدول الخاص بالزيادات:

من يتقاضى مرتب أو معاش قدره ١٣٠٠سيصبح ١٤٩٥

من يتقاضى مرتب أو معاش قدره ١٥٠٠ سيصبح١٧٢٥

من يتقاضى مرتب أو معاش قدره ١٦٠٠ سيصبح ١٨٤٠

من يتقاضى مرتب أو معاش ٢٠٠٠ سيصبح ٢٣٠٠

من يتقاضى مرتب أو معاش ٢٣٠٠ سيصبح ٢٦٤٥ .

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات

قد تقرر أيضاً بجانب زيادة المرتبات زيادة أيض أصحاب المعاشات، وقد يتساءل البعض عن كيفية الاستعلام عن الزيادة في المعاشات لذا قم بإتباع الخطوات التالية لكى تقوم بالاستعلام: