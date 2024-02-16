بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء في المزرعة والأسواق وبشارة بشأن الأسعار قريبًا “هتملي تلاجتك فراخ”

يشغل بال المواطنون والمواطنات الآن التعرف على أسعار الدواجن اليوم، حيث يوميًا يتابعون بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء، للتعرف على سعر جميع أنواع الفراخ والبيض أيضًا، وقد تم الإعلان عن انفراجة في الأسعار فدعونا نوضح لكم تفاصيل الأسعار عبر “البديل” اليوم.

تراجع أسعار الدواجن الفترة القادمة

هبطت أسعار الأعلاف الفترة الماضية حوالي ألفين ونصف جنيه مصري على الطن الواحد، ورغم هبوط الأعلاف إلا أن السعر لم ينخفض بعد، وكانت المفاجأة التي أعلنتها الحكومة المصرية للمواطنين أن السوق سوف يشهد انفراجه في الكميات الفترة القادمة خصوصًا في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى أن جميع التوقعات تُشير إلى أن الأسعار سوف تنخفض بعد انخفاض أسعار العلف، حيث متوقع بشكل كبير أن تنخفض الأسعار، حيث زيادة معروض الذرة الصفراء وحبوب الصويا في الأسواق، وبالتالي زيادة إنتاج الفراخ والبيض وانخفاض أسعارها إن شاء الله.

بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء

وضح رئيس شعبة الدواجن داخل الغرفة التجارية أن أسعار الأعلاف انخفضت الفترة الحالية، وهذا إشارة إلى انخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة، وبالنسبة لسعر الدواجن والبيض، فقد سجلت الأسعار اليوم ما يلي: