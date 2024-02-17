“رمضان جانا من تاني وفرحنالو”.. تعرف على اسعار ياميش ومكسرات رمضان 2024.. شهر الخير هل علينا..!!

أصبحت وجبة الياميش تحتل قمة منصات وبرامج التواصل الإجتماعي في مصر مع اقتراب الساعات الأخيرة قبل بدء شهر رمضان الكريم، الذي يأتي محمّلاً بالمباركات والنفحات الإيمانية والفضائل، يمثل الياميش جزءاً مركزيّاً وكبيرا في وجبات الإفطار خلال هذا الشهرالكريم، ويتمتع بشعبية كبيرة عبر مختلف شرائح المجتمع المصري، مع انطلاق ساعات الصوم، تطرح المحالات التجارية والاسواق العديد من الصفقات والتنزيلات على الياميش، مما يجعل من السهل على الأسر التزود به بتكلفة مقبولة بهذه المناسبة وغير مكلفه، سنقوم بتقديم استعراض تفصيلي حول أسعار وأصناف الياميش المتوافرة.

اسعار ياميش رمضان

يمكنك الآن الاستمتاع بتمر توليدو بالشوكولاتة حيث يبلغ وزنه 250 جرام ويتوفر بسعر يتراوح حوالي 46.75 جنيه.

كما يمكنك اختيار تمر توليدو باللوز بوزن 300 جرام بسعر تقريبي قدره 56.75 جنيه.

قمر الدين بوزن 250 جرام يتاح لك بسعر تقريبي قدره 49.25 جنيه.

بينما يمكنك الاستمتاع بالتمر الهندي بوزن 400 جرام بسعر يبلغ حوالي 32.25 جنيه.

لمحبي التين الجاف يمكنهم الاستمتاع بوزن 300 جرام بسعر تقريبي قدره 77.25 جنيه.

أما العرقسوس السريع التحضير فهو متوفر بوزن 200 جرام بسعر تقريبي قدره 66.95 جنيه.

اكتشف سحر الزبيب الذهبي المصري بوزن 250 جرام بسعر يتراوح حوالي 45.25 جنيه.

بينما يمكنك الاختيار بين أسعار متنوعة لكيلو التمر تتراوح بين 40 و150 جنيه.

لمحبي المشمش يمكنهم الاستمتاع بوزن 200 جرام بسعر تقريبي قدره 149 جنيهًا.

وتتراوح أسعار كيلو القراصيا بين 40 و120 جنيهًا.

اسعار مكسرات رمضان