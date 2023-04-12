سؤال مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي رمضان 1444 الحلقة العشرين

سؤال مسابقة طائر السعيدة، ينتظر جميع ومتابعين مسابقة طائر السعيدة حيث تعتبر من افضل المسابقات الرمضانيه التي تقوم بتقديمها الاعلامية مايا العبسي وذلك للموسم الخامس حيث تعرض المسابقة منخلال القناة الفضائية اليمنية قناة السعيدة، ومن خلال موقع البديل سنتعرف على سؤال المسابقة ورابط الاستعلام وتردد القناة الناقلة لمسابقة طائر السعيدة.

سؤال مسابقة طائر السعيدة

تقوم الاعلامية طائر السعيدة بطرح سؤال المسابقة من خلال التجول في الشؤارع وطرح الاسئلة علي البائعة الجالين في الشوارع وتدور اسئلة المسابقة حول اسئلة ثقافية ودينية ويكون الهدف من المسابقة هو تثقيف الشعب اليمنى، وجاء سؤال المسابقة كالتالي:

من هو الشاعر قائل هذة الابيات: “مشتاق لك يا نجم فوق شمسان.. شوق المحب الوفي”، وجاءت الاختيارات كالتالي:

حسين محمد البار.

محمود الحاج.

احمد غالب الجابري.

وتكون الاجابة الصحيحة محمود الحاج.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يمكن الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة من خلال هذة الخطوات:

اولا الدخول علي رابط مسابقة طائر السعيدة الرسمي.

الرسمي. ثانيا ادخال جميع البيانات الخاصة بالمتسابق من الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم الهاتف الخاص به.

ثالثا الاجابة علي سؤال المسابقة بعد اختيار الاجابة الصحيحة من الاختيارات.

جدير بالذكر ان تكون مسابقة طائر السعيدة فرصة كبيرة للفوز حيث تقوم الاعلامية مايا العبسي باعلان عن اسماء الفائزين قبل بدء الحلقة الجديدة وطرح السؤال الجديد للمسابقة، ويكون موعد مسابقة طائر السعيدة يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت صناء عاصمة دولة اليمن عبرالقناة الفضائية اليمنية السعيدة علي النايل سات.