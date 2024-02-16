“خلي العالم يشوفك”.. تردد قناة الشمس Al Shams على القمر الصناعي نايل سات.. استقبلها الآن

يبحث الكثير من المتابعين عن تردد قناة الشمس حيث تحظى بإقبال كبير، وتعمل القناة على إذاعة جميع الأمور التي تتعلق بالحياة الأسرية خاصة التي تهم السيدات، بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة العديد من البرامج المتنوعة مثل؛ برامج العناية بالجسم والبشرة، وكذلك الصحة العامة بالإضافة إلى برامج الطهي، وتقدم القناة مجموعة البرامج التي تهتم بصحة الطفل وكيفية العناية به في كافة المراحل العمرية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة الشمس على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الشمس Al Shams على القمر الصناعي نايل سات

تعمل إدارة قناة الشمس على التحديث المستمر للقناة حيث تقوم بعمل العديد من التطورات بصفة مستمرة في القناة، وعليك باتباع المعلومات التالية لتنزيل القناة:

تردد القناة: 12053.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

نسبة تصحيح الخطأ: 6\5.

الجودة: HD.

برامج قناة الشمس 2024

تقوم قناة الشمس بعرض عدد كبير من أفضل البرامج التي تناسب جميع أفراد الأسرة، وتعد من القنوات التي يقبل عليها الكثير من المشاهدين، والبرامج كما يلي:

برنامج تفاحة مصرية وتقوم الفنانة مها أحمد بتقديمه.

برنامج ماما ميار وتقوم الفنانة ميار البيلاوي بتقديمه.

الإعلامية جيهان منصور تقدم برنامج تحت الشمس، بالتعاون مع الإعلامية علا شوشة ومعتز عبد الفتاح والإعلامي مجدي الجلاد.

برنامج الكافية يقدمه الإعلامي البارد كريم أبو زيد والإعلامية نرمين الشريف.

كيفية تنزيل قناة الشمس على التلفاز

يمكن متابعة القناة من خلال اتباع الخطوات التالية: