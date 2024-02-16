active link.. لينك نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم الدور الاول عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com في كل محافظات العراق

لينك نتائج الثالث متوسط 2024، لايزال البحث مستمر حول لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الذي سيتم رفع النتيجة عليه قريبا وفقا لتصريحات وزارة التربية العراقية، حيث من المتوقع أن يتم الاعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا في عموم المحافظات العراقية خلال هذا الاسبوع ليحصل كل طالب على اشعار بدرجاته في كل المواد، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالخطوات بسهولة.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024

من المقرر أن يتم تفعيل لينك نتائج الثالث متوسط 2024 قريبا بعد أن تعلن الوزارة عن الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكشوف بشكل رسمي، حيث ينتظر الطلاب وذاويهم على أحر من الجمر الكشف عن النتيجة في جميع المحافظات العراقية:”بغداد ونينوي وكربلاء والنجف والانبار والديوانية وكركوك وحلبجة وواسط والبصرة،..”، واليكم طريقة تحميل نتائج الثالث متوسط 2024، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

اختر نتائج الثالث متوسط 2024.

الآن قم بالضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجوار اسم محافظتك في حالة تم اعتمادها.

سيتم تحميل النتيجة بالكامل على جهازك.

نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

من المقرر أن يتم الاعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول خلال نهاية كانون الثاني الماضي وسط متابعه دقيقه من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية على مستوي جميع المحافظات، حيث يحرص السيد الوزير أن يحصل كل طالب على درجاته في جميع المواد دون زيادة أو نقصان، فيما لم تشهد فترة الامتحانات أي شكوى من صعوبة الأسئلة الواردة بها مما يعني أن تلك الاسئلة لم تخرج عن سياق المنهج، فيما بلغ مجموع الدرجات الكلي 600 درجة، وقد حصلت كل من المواد الأساسية مثل اللغة العربية، والمادة الإسلامية، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، ومادة الرياضيات، والعلوم على 100 درجة لكل منها.

يمكنك زيارة لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الرسمي والمتوفر عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية للاستعلام عن نتيجتك بالدرجات بسهولة في أقل من دقيقة، يذكر أنه تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث متوسط في العراق خلال الفترة الماضية، ويتم الآن تصحيح أوراق الاجابات.