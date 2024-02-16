“فرحة كبيرة” زيادة المرتبات 2024 .. موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للموظفين بالدولة بعد قرار مجلس النواب

تم الإعلان عن زيادة المرتبات 2024 خلال الأيام الأخيرة، مما جعل عبارة “موعد تطبيق زيادة المرتبات” تحتل الصدارة في محرك البحث جوجل، وبناءً على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم تنفيذ زيادة المرتبات الجديدة اعتبارًا من مارس 2024، حيث تحدد يوم الخميس 21 من هذا الشهر كتاريخ بدء التطبيق.

زيادة المرتبات الجديدة

وافق مجلس الوزراء في الاجتماعات الأخيرة، على سلسلة من القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، تشمل هذه الزيادة الفئات المختلفة في الجهاز الإداري للدولة، مثل وحدات الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكوادر الخاصة، وكذلك الهيئات الاقتصادية العامة، سيستفيد من هذه الزيادة كل العاملين الذين يندرجون تحت قوانين الخدمة المدنية والذين لا يتبعونها، وفقًا للأحوال الفردية.

موافقة مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

أعلن مجلس النواب عن الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024، حيث تضمنت القرارات المصادقة صرف العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وتمت الموافقة على زيادة نسبتها 10% اعتبارًا من 29 فبراير 2024، مع استحقاقها في 1 مارس 2024 بدلاً من التاريخ الأصلي المقرر في 1 يوليو 2024.

كما قرر مجلس النواب تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث تم تقديم تاريخ استحقاقها إلى 1 مارس 2024 بدلًا من 1 يوليو 2024.

وتضمنت القرارات أيضًا إقرار علاوة خاصة لهؤلاء الموظفين بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 29 فبراير 2024، مع تحديد الحد الأدنى لها بمقدار 150 جنيهًا شهريًا.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

تمت الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024 من قبل مجلس النواب، وتشمل القرارات أيضًا زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وسيتم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من أول مارس 2024، وستكون عبارة عن فئات مالية مقطوعة، حيث يصل الحافز إلى 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، مع زيادة تدريجية تصل إلى 900 جنيه للدرجة المالية الممتازة أو ما يعادلها.