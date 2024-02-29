الآن.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمة على ديلي موشن dailymotion وقناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمه

يسرد مسلسل قيامة عثمان قصة الغازي عثمان الأول الذي يؤدي دوره الممثل التركي الشهير بوراك أوزجيفيت، وكيف استطاع بشجاعته وصلابته تغيير دولته التي كانت تعاني من الضعف والضياع لتصبح أكثر قوة، ومن خلال المسلسل نرى كيف انتصر المسلمون على قوى عظيمة آنذاك مثل الروم والمعول والتتار، وكيف استطاعوا بإيمانهم وعزيمتهم التفوق عليهم وبناء الدولة العثمانية التي استمر حكمها لأكثر من 600 عام، وكان الجمهور في انتظار مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 مترجمة التي يتم عرضها في تركيا يوم الأربعاء الساعة الثامنة مساءً، وتترجم بعدها بساعات على المواقع العربية، وقد شهدت العديد من الأحداث المثيرة أهمها أن يعقوب لازال كما هو يصر على إيذاء عثمان وإضعاف قوته، وهذا ما تأكد منه عثمان بعدما دبر له مكيدة يكشف بها سوء نواياه، ويتوجه عثمان الى يني شهير لتحرير والدة التشيم وزوجة أخيها ولكنه يقه في الفخ الذي نصبه له تاج الدين نويان.