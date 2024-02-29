الآن.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمة على ديلي موشن dailymotion وقناة الفجر الجزائرية
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمة
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمة، نجح مسلسل المؤسس عثمان على مدار أكثر من أربع سنوات في الحفاظ على تصدره قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في تركيا، بالإضافة الى جذبه لقطاع كبير من الجمهور العربي المحب للمسلسلات التاريخية التي تجسد أحداث حقيقية بشكل درامي متقن، وقد عُرضت منذ ساعات قليلة الحلقة 148 من المسلسل وفي هذا المقال نوضح لكم كيفية مشاهدة الحلقة.
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمه
يسرد مسلسل قيامة عثمان قصة الغازي عثمان الأول الذي يؤدي دوره الممثل التركي الشهير بوراك أوزجيفيت، وكيف استطاع بشجاعته وصلابته تغيير دولته التي كانت تعاني من الضعف والضياع لتصبح أكثر قوة، ومن خلال المسلسل نرى كيف انتصر المسلمون على قوى عظيمة آنذاك مثل الروم والمعول والتتار، وكيف استطاعوا بإيمانهم وعزيمتهم التفوق عليهم وبناء الدولة العثمانية التي استمر حكمها لأكثر من 600 عام، وكان الجمهور في انتظار مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 مترجمة التي يتم عرضها في تركيا يوم الأربعاء الساعة الثامنة مساءً، وتترجم بعدها بساعات على المواقع العربية، وقد شهدت العديد من الأحداث المثيرة أهمها أن يعقوب لازال كما هو يصر على إيذاء عثمان وإضعاف قوته، وهذا ما تأكد منه عثمان بعدما دبر له مكيدة يكشف بها سوء نواياه، ويتوجه عثمان الى يني شهير لتحرير والدة التشيم وزوجة أخيها ولكنه يقه في الفخ الذي نصبه له تاج الدين نويان.
القنوات التي تعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150,
يتساءل الكثيرون عن كيفية مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمة، والمسلسل يعرض على التلفزيون التركي عبر قناة TRT في الثامنة مساء يوم الأربعاء، كما تنقل المسلسل بعد ترجمته بعض القنوات العربية مثل قناة الفجر الجزائرية التي تعرض حلقة جديدة من المسلسل كل خميس، كما يعرض المسلسل على موقع ديلي موشن.