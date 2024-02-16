“بالزيادة الجديدة” .. لينك الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين لشهر مارس 2024 في العراق + موعد نزول رواتب المتقاعدين

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية في العراق خبرًا سارًا للمتقاعدين، حيث أتت الأخبار بزيادة في رواتبهم، كما أكدت وزارة المالية والهيئة هذه الزيادة البالغة نحو 100 ألف دينار عراقي، مما يمثل خطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة من المجتمع.

موعد نزول رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تقوم الحكومة العراقية بتقديم دعم شامل للمواطنين، حيث تسعى جاهدة لتحسين ظروف المعيشة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة،حيث يُبرز هذا الدعم الذي يتجدد باستمرار التزام الحكومة بتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع بما في ذلك المتقاعدين، وتأخذ وزارة المالية العراقية بعين الاعتبار أهمية تقديم الدعم المالي للمتقاعدين، وتحدد موعدًا ثابتًا لصرف رواتبهم، حيث يتم ذلك في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومن أجل ضمان سهولة العمليات المصرفية، يتم تعديل المواعيد في حالة تزامن يوم الصرف مع عطلة رسمية أو نهاية أسبوع.

كيفية الاستعلام عن قيمة الزيادة للراتب

للاستعلام عن قيمة الزيادة للراتب عبر النظام الإلكتروني لوزارة المالية في العراق يمكن اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية على الإنترنت.

أدخل بياناتك الشخصية، مثل اسم المواطن ورقم الهوية الوطنية، في الحقول المخصصة.

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول” للوصول إلى النظام الخاص بتفاصيل الرواتب.

أكمل إدخال جميع التفاصيل المتعلقة بحسابك الشخصي في الحقول المناسبة.

انقر على كلمة “بحث” للتحقق من المعلومات المرتبطة بالراتب.

ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب، بما في ذلك أي زيادات أو تعديلات.

شروط صرف رواتب التقاعد في العراق 2024