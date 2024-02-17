سارع بالتقديم.. رابط التقديم في منحة 300 دينار للعائلات المعوزة في تونس وأهم الشروط

يعاني الكثير من المواطنين في تونس من محدودي الدخل من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية ومن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بأسره، ولذلك تسعى الحكومة التونسية إلى مد يد العون إلى هؤلاء وتقدم لكم العديد من المنح والمساعدات المالية لتخفيف جزء من الأعباء المالية، ومن بين هذه المساعدات هي منحة 300 دينار للعائلات المعوزة والتي سنتعرف على تفاصيلها والشروط اللازم توافرها للحصول عليها بسهولة والطريقة الإلكترونية للتقديم، تابعونا.

شروط منحة 300 دينار للعائلات المعوزة في تونس

حيث وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عدد من الشروط للحصول على منحة 300 دينار للعائلات المعوزة، وهي المنحة المقدمة لفئات معينة من المجتمع التونسي من محدودي ومنخفضي الدخل، أما عن الشروط فهي كالتالي:

يجب كشرط أساسي أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 180 دينار تونسي.

كما يجب ألا يكون المتقدم عاطلاً عن العمل.

ومن الشروط الأساسية أن يكون المتقدم للحصول على المنحة مسجلاً في الوكالة التونسية للتأمينات الاجتماعية.

عدم قدرته على سداد المصاريف المدرسية للأبنائه.

وفي النهاية يجب أن يكون من الفئات المستحقة للمنحة.

خطوات التقديم للحصول على المنحة

وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ، سنوضح لكم في النقاط التالية الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على المنحة التي يرغب فيها الكثير، وهي كالتالي: