عاجل موعد امتحانات الترم الثاني 2023 وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد جميع جداول الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل والمراحل الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، بالاضافة الي امتحانات الدبلومات الفنية وشهادة الثانوية العامة، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف علي موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتفاصيل.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

تبدأ امتحانات الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسي الثاني بالأسبوع الأول من شهر 5 مايو في معظم المحافظات لكافة المواد من اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات واللغة الانجليزية والتربية الدينية والتربية الفنية حيث تختلف مواعيد الامتحانات من محافظة إلى آخري وفقا للجدول الزمني محدد ومناسب لكل محافظة على ، وتم تحديد موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية، على ان يبدأ امتحانات الترم الثاني يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتي الصف الثاني الثانوي، وبعد ذلك تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية يوم السبت الموافق 17 مايو 2023، وبعد ذلك تبدا امتحانات الدبلومات الفنية يوم 27 مايو 2023، وعن امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم 10 يونيو وتنتهي يوم 10 يوليو 2023.

ضوابط امتحانات المرحلة الاعدادية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط يجب الالتزام بها اثناء امتحانات الشهادة الاعدادية، وجاءت هذة الضوابط كالتالي، يجب ان يكون رئيس اللجنة المسئولة عن امتحانات الشهادة الاعدادية يكون له حسن سير العمل، وعدم تنازلة عن عملة لاى عضو من اعضاء اللجنة، بالاضافة الي التزامة لجميع الضوابط الامتحانية، يجب وضع جدول الامتحانات يتوافق مع موعد الاعياد الرسمية، والعطلات الرسمية، وذلك لعدم المسائلة القانونية.