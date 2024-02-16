متاح الآن.. نتائج السادس التمهيدي 2024 بالعراق بجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن نتائج السادس التمهيدي 2024 بالعراق، تمثل هذه اللحظة نقطة تحول هامة في المنظومة التعليمية في البلاد، حيث بدأت وزارة التربية العراقية تنفيذ الامتحانات التمهيدية لطلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط، وذلك عبر نظام الامتحانات الإلكتروني، يعد هذا التحول محطة رئيسية في تاريخ التعليم الوطني، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور هذه النتائج بفارغ الصبر.

نتائج السادس التمهيدي 2024 بالعراق

أصبحت نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2024 متاحة الآن للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع عليها عبر الإنترنت، تم الانتهاء من عمليات التصحيح في جميع أنحاء العراق بتاريخ 14 فبراير 2024، وظهرت النتائج تدريجيا في عدة محافظات مثل الأنبار، والرصافة 2، والكرخ 2، وصلاح الدين.

تُعتبر هذه النتائج إيجابية، حيث تشير الوزارة إلى ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة، يعكس ذلك جهود الوزارة في ضمان نزاهة عمليات التصحيح ومنع حدوث حالات غش أو تسريب خلال الامتحانات، يمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتائجهم بسهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد للجميع.

رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي في العراق

يمكنك استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي في العراق من خلال: